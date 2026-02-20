Majdnem tíz év alatt sikerült elfogni egy magát korrupt rendőrnek kiadó, fegyveres rablót

A Pest Vármegyei Főügyészség különösen jelentős értékre elkövetett rablás bűntette és más bűncselekmények miatt indítványozta a letartóztatását annak a férfinak, aki csaknem tíz évvel ezelőtt három társával kirabolt egy házaspárt otthonában.

A közlemény szerint a gyanúsított és társai elhatározták, hogy Biatorbágyon kirabolnak egy jó anyagi körülmények között élő házaspárt. 2016 augusztusában a hajnali órákban - miközben a pár és féléves gyermekük az ingatlanban aludt - a férfiak csuklyával a fejükön erőszakkal behatoltak az ingatlanba.

A nő kezét és lábát gyorskötözővel megkötözték, míg férje kezeit hátrabilincselték, a náluk lévő lőfegyvernek látszó tárggyal megütötték, majd közölték vele, hogy ők korrupt rendőrök, és ha nem adják át az értékeiket, úgy kábítószert szórnak szét a házban és börtönbe juttatják őket.

A sértett a rablóknak csaknem 71 millió forint értékben adott át ékszereket, órákat és készpénzt. Mielőtt az elkövetők távoztak volna, a síró kisgyermeket az összekötözött kezű nő ölébe rakták, majd rájuk egy takarót terítettek.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a napokban azonosították és elfogták a különösen jelentős értékre elkövetett rablás bűntettével gyanúsítható férfit. Arról azonban sajnos nem szól a közlemény, hogy ennyi év után hogyan sikerült nyomra akadni.

A főügyészség véleménye szerint a büntetett előéletű, súlyos bűncselekmények elkövetésével gyanúsított férfi esetében számolni lehet azzal, hogy letartóztatása nélkül a hatóságok elől megszökne. Továbbá reális annak veszélye is, hogy szabadlábon hagyása esetén a férfi tanúkat befolyásolna, megfélemlítene és további bűncselekményeket követne el, tették hozzá.

A főügyészség a bizonyítás megnehezítésének, a szökés és a bűnismétlés megakadályozásának érdekében a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelését indítványozza. A letartóztatásról a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája fog dönteni pénteken. (MTI)