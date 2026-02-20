Meghalt két magyar munkás egy osztrák acélműben

Szén-monoxid-mérgezésben két magyar munkás is meghalt egy ausztriai acélgyárban – írta meg a Telex. A halálos végkimenetelű munkahelyi baleset kedden történt a stájerországi Leoben-Donawitzban található Voestalpine acélmű földalatti aknájában.

A 26 éves férfi a helyszínen meghalt, 20 éves kollegája pedig életveszélyes állapotban a grazi kórházba került – végül pénteken a hatóságok közölték, hogy nem tudták megmenteni az életét, csütörtökön meghalt. A munkások egy külső cég alkalmazottai voltak, az ügyben a rendőrség nyomozást indított.