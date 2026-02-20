Úgy volt, Bill Gates is beszél az indiai AI-csúcson, de az Epstein-ügy miatt szorongatott milliárdos meggondolta magát

Bill Gates néhány órával a csütörtökre tervezett nyitóbeszéde előtt lemondta részvételét az indiai AI Impact Summit nevű konferencián, miután az amerikai igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozott e-mailjei miatt ismét felerősödött a figyelem a néhai pénzemberhez és elítélt szexuális bűnelkövetőhöz, Jeffrey Epsteinhoz fűződő kapcsolata körül. A Microsoft társalapítójának visszalépése újabb csapást jelentett a már eleve szervezési problémákkal, robotbotránnyal és közlekedési káosszal terhelt rendezvénynek. A Gates Alapítvány közlése szerint a döntés célja az volt, hogy a fókusz a csúcstalálkozó fő témáin maradjon. Gates korábban azt mondta, hogy Epsteinhez fűződő kapcsolata kizárólag jótékonysági ügyekre korlátozódott, és hibának nevezte a találkozókat.

Fotó: ARUN SANKAR/AFP

A hatnapos eseményen Gates mellett több vezető technológiai szereplő is részt vett, például a Google vezérigazgatója, Sundar Pichai, az OpenAI-t irányító Sam Altman és az Anthropic élén álló Dario Amodei. Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang azonban ugyancsak lemondta részvételét.

Narendra Modi indiai miniszterelnök nyitóbeszédében – Emmanuel Macron francia elnökkel közösen megjelenve – hangsúlyozta a gyermekek biztonságának fontosságát az AI-platformokon, és felelős, inkluzív mesterségesintelligencia-fejlesztést sürgetett. Sam Altman pedig elmondta, hogy Indiában már heti 100 millió ember használja a ChatGPT-t. Egy színpadi közös fotózás során azonban feltűnt, hogy az OpenAI és az Anthropic rivális vezetői nem fogták meg egymás kezét, miközben más cégvezetők igen.

A rendezvényt ugyanakkor komoly szervezési hiányosságok árnyékolták be. Váratlanul lezárták a kiállítótereket a nyilvánosság előtt, ami felháborodást váltott ki a standokat felállító cégek körében. Egy indiai egyetemet felszólítottak standja kiürítésére, miután egy Kínában gyártott robotkutyát saját fejlesztésként mutattak be. A VIP-mozgások miatt ismételt útlezárások bénították meg a 20 milliós Újdelhit, amiért a kormány később bocsánatot kért. Az ellenzék élesen bírálta a kormányt a globális jelentőségű esemény rossz kezelése miatt. (via Reuters)