Boldog új évet kívánt, majd kirabolta a 70 éves férfit

Otthonában tartózkodott egy 70 éves férfi január 1-jén reggel, amikor váratlanul becsöngettek hozzá. A kapuban egy férfi állt, akit látásból ismert, ezért – bár nem várta – beengedte, írja közleményében a rendőrség.

A látogató boldog új évet kívánt, majd barátságosan beszélgetni kezdett. Nem sokkal később azonban pénzt kért kölcsön, 2000 forintot. Az idős férfi észrevette, hogy a másik bódult állapotban van, és attól tartott, hogy a pénzt italra vagy kábítószerre költené, ezért megkérte, hogy távozzon. Ekkor a férfi agresszívvá vált, és többször megütötte a házigazdát. Erre a sértett átadta a kért összeget.

Az idős férfi azonnal értesítette a rendőrséget. Az egyenruhások két órán belül elfogták a tettest, egy 49 éves férfit az egyik utcában. Lefoglalták a nála talált pénzt, majd visszaadták a tulajdonosnak.

A férfit előállították, vér- és vizeletmintát vettek tőle, majd rablás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Az igazságügyi orvos szakértő megállapította, hogy a bűncselekmény idején drog hatása alatt állt, ezért kábítószer birtoklása miatt is felelnie kell. A gyanúsított jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás befejeződött, az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.