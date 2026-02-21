Elfogtak egy pedofilt, aki tizenkét éves kislányoktól csalt ki pornográf felvételeket a Snapchaten

Rengeteg gyermekpornográf felvételt találtak egy 44 éves Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfinál 12 év alatti kislányokról, olvasható a rendőrség honlapján.

A gyanú szerint a férfi Snapchaten és Chat Alternative platformon keresztül lépett kapcsoltaba a kiskorú lányokkal. Ennek során vette rá őket arra, hogy képeket és videókat készítsenek magukról, majd küldjék el neki. A tartalmak mindegyike gyermekpornográf felvétel.

Amikor a nyomozók elfogták a férfit, kutatást tartottak a lakásában, lefoglaltak 18 digitális eszközt, és ezekről jelenleg is adatokat mentenek.

A nyomozók eddig négy sértettet azonosítottak. A legfiatalabb közülük 11 éves. Azonban nem kizárt, hogy a sértettek száma a jövőben emelkedni fog, mivel a nyomozók további áldozatokra utaló adatokat is találtak. Jelenleg a kislányok kihallgatása, illetve továbbiak azonosítása zajlik.

A rendőrség gyermekpornográfiával gyanúsította meg a férfit, aki szabadlábon védekezhet. Az ügy érzékeny jellegére és a kiskorú sértettek védelmére tekintettel további részletek nem publikusak, írja a rendőrség.