Esős, felhős hétvége

Borult, helyenként csapadékos - néhol havas! - lesz a hétvége, de az elmúlt hónapok, hetek, napok horroridőjárása után a hétvégi időjárás már smafu lesz. A jövő héten pedig már itt a tavasz, 10 fok fölötti nappali hőmérséklettel.

Az idokep.hu jóslása szerint szombaton sok felhő lesz az égen, de helyenként rövid napos időszakokra is számíthatunk. Délután, este többfelé kialakulhat eső, a hegyekben havas eső, akár havazás is. Keletre a Hungaromet helyenként ónos esőt is jósol. Időnként élénk lesz a nyugatias irányú szél. Reggel -1, délután pedig 7 fok körül alakul a hőmérséklet.

Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND/dpa Picture-Alliance via AFP

Vasárnap se fogjuk sokat látni a napot, de délelőtt helyenként rövid időszakokra kisüthet. Nyugat felől egyre többfelé elered az eső, viszont hajnalban, reggel nyugaton ónos eső is eshet a lehullott hóra. Helyenként élénk lesz a nyugati, délnyugati szél. Délután 4 és 11 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.