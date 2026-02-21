Öt embert ölt meg lavina Ausztriában pénteken

Az osztrák hatóságok szerint két embert holtan találtak a Tirol tartományban lévő St. Anton am Arlberg síközpontban történt lavina után. Az áldozatokat kiemelték a hóból, de nem lehetett megmenteni őket – mondta egy rendőrségi szóvivő. Sérülésekkel kimentettek még három embert, közülük egy péntek este a kórházban elhunyt.

A Vorarlberg tartományban fekvő Klösterle településen egy 39 éves svájci férfi vesztette életét, miközben egy meredek lejtőn snowboardozott egy 47 éves német férfival. A svájci férfi lavinát indított el, körülbelül 250 méteren át sodródott, és teljesen eltemette a hó. A társa épségben úszta meg a balesetet.

Korábban egy 42 éves német síelőt ölt meg lavina a tiroli Nauders síterületen. A férfi pályán kívül síelt 16 éves fiával, aki súlyos sérülésekkel túlélte – közölte az osztrák rendőrség. A lengyel rendőrség közben arról tájékoztatott, hogy a St. Anton am Arlberg közelében történt lavinák egyik halálos áldozata egy lengyel állampolgár. A téli szezon kezdete óta Ausztriában legalább 21 ember vesztette életét hócsuszamlásokban. (MTI)