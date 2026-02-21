Trump egy nap után emelte 10-ről 15 százalékra a globális vámot

Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán tette közzé, hogy az egy nappal ezelőtt bejelentett 10 százalékos globális vámot 15 százalékra emeli, válaszul az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának döntésére, mely szerint jogellenesek az elnök vámjai.

„Én, mint az Amerikai Egyesült Államok elnöke, azonnali hatállyal megemelem a 10 százalékos globális vámtarifát azokra az országokra, amelyek közül sok évtizedek óta »lehúzza« az Egyesült Államokat, megtorlás nélkül (amíg én nem jöttem a képbe!), a teljesen megengedett és jogilag tesztelt 15 százalékos szintre” – írta Trump.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Trump órákkal a Legfelsőbb Bíróság pénteki ítélete után vetett ki 10 százalékos globális vámot a külföldi termékekre, ezzel is igyekszik megőrizni kereskedelmi programját.

A Fehér Ház tájékoztatója szerint a pénteken bejelentett kezdeti 10 százalékos vámok február 24-én, washingtoni idő szerint 0:01-kor léptek volna hatályba. A tervek szerint aznap este Washingtonban tartja az Unió helyzetéről szóló beszédét a Kongresszus előtt. Trump szombati bejegyzése viszont nem részletezte a megemelt vámok időzítését. (Bloomberg)