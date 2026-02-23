Izland gyorsítana és 2027 helyett már augusztusban népszavazást tartana az uniós csatlakozásról

Visszaütni látszik a Trump-adminisztráció demenspolitkája. Jó hónappal azután, hogy Billy Long, Donald Trump izlandi nagykövetjelöltje, azzal viccelődött, hogy Izland lehet az USA 52. tagállama, és akkor ő nagykövet helyett kormányzó lesz, Izland látványos lépést tehet az EU-tagság felé.

Izland kormánya a Politico exkluzív információi szerint ugyanis felgyorsítaná az ország EU-csatlakozási folyamatát Trump elnök büntetővámjai, Grönland-politkája és izlandi nagykövetjelöltje miatt. Bár a kormánykoalíció választási ígérete az volt, hogy 2027-ig népszavazást tartanak a 2013-ban leállított csatlakozási tárgyalások újraindításáról, a lap tudomása szerint már idén augusztusban megtarthatják a népszavazást.

Izland, bár csak 400 ezer lakosa van, az Atlanti-óceán védelme szempontjából stratégiai helyen fekszik. Trumpnak sikerült úgy politizálnia, hogy egy tőle részben függő országot idegenített el és kergetett az Unió karjaiba. Izlandnak ugyanis nincs hadserege, védelmét eddig a NATO és az USA-val kötött szerződése biztosította, de az új geopolitikai helyzetben ezek egyikében sem bízhat igazán. A közeledés emiatt egy ideje tart az Unióval, amit tovább gyorsított a nagykövetjelölt bunkósága. Egy, a Politicónak nyilatkozó unió diplomata ezen felül azt is megemlítette, hogy Donald Trump nyelve a davosi fórumon elmondott beszédében vagy 4 alkalommal botlott meg és mondott Izlandot Grönland helyett, amit a kisebbik sziget lakói freudi elszólásnak tekintettek.