Megtalálták a januárban eltűnt diák holttestét

„Eltűnése után egy hónappal a Duna visszaadta a Budapesten eltűnt 18 éves fiú testét”

– írja Facebook-oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A fiú január 17-én hajnalban indult el egy belvárosi szórakozóhelyről, viszont már nem tért haza, ezt követően indult meg a keresés. Pár nappal később a családja közleményt adott ki arról, hogy valószínűleg a fiatal lehetett az, akit felvett egy hajó kamerája, ahogy a Lánchídról a Dunába esik.

A dunai vízirendészek az eltűnés bejelentését követően folyamatosan kutatták a Dunát és annak környezetét, azonban a keresés nem járt eredménnyel. A rendőrség tájékoztatása szerint február 21-én a Duna budapesti, XI. kerületi szakaszán, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre egy holttestet találtak.

Mostanra minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy az eltűntként keresett E. M.-t találták meg. Az eljárás során bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, a BRFK közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával folytatja a körülmények vizsgálatát.