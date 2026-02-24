Hungarikum lett a tepertős pogácsa és a vecsési savanyú káposzta is

Új elemekkel, a tepertős pogácsával és a vecsési savanyú káposztával bővült a Hungarikumok Gyűjteménye – írta közleményében az Agrárminisztérium.

Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

A tepertős pogácsa Nagy István miniszter szerint a magyar gasztronómia egyik legismertebb és legkedveltebb sós süteménye, ami a paraszti konyha hagyományait őrzi, és ma is meghatározó szerepet tölt be a mindennapi étkezésekben és a közösségi alkalmakon. A savanyú káposzta kapcsán azt mondta, magas C-vitamintartalma és sokoldalú felhasználása miatt a magyar konyha meghatározó alapanyaga, egyedülálló minőségét a generációkon át öröklődő sváb receptúrák és a kiváló helyi alapanyagok garantálják.

Ezek mellett új elemekkel bővült a Magyar Értéktár is: bekerült az Ulti kártyajáték, valamint Kincsem, a magyar lóversenysport kiemelkedő lova. A mostani döntések értelmében a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott értékek száma az eddigi 98-ról 100-ra, a Magyar Értéktár elemeinek száma 162-ről 164-re nőtt.