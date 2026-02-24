Jön az új X-akták

Zöld utat kapott Ryan Coogler X-akták rebootja, és már az egyik főszereplőt is megtalálták, legalábbis a Guardian azt írja, Danielle Deadwyler lesz az egyik FBI-ügynök, vagyis feltehetően ő lesz az új Scully.

Danielle Deadwyler Fotó: DIA DIPASUPIL/Getty Images via AFP

A Fekete párduc-filmek és az Oscar-jelölt Bűnösök rendezője már többször mondta, hogy nagyon szereti az X-aktákat, és hogy szeretne néhány új, „kurvára ijesztő” epizódot készíteni. Annyit már lehet tudni, hogy az új x-Akták a Hulun jelenik majd meg, a bevezető epizódot pedig Coogler írja és rendezi, de producerként közreműködik majd az eredeti sorozat showrunnere, Chris Carter is.

Ryan Coogler Fotó: LISA O'CONNOR/AFP

Az eredeti sorozat régi főszereplőinek szerepeltetéséről még nincs információ, de azt lehet tudni, hogy Coogler beszélt Gillian Andersonnal, és úgy fogalmazott, „reméli, sikerül”.

Az X-akták 1993 és 2002 között kilenc évadot élet meg, majd 2016-ban két további évaddal folytatódott, de készült belőle két egész estés film is.