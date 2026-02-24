Jön az új X-akták

Zöld utat kapott Ryan Coogler X-akták rebootja, és már az egyik főszereplőt is megtalálták, legalábbis a Guardian azt írja, Danielle Deadwyler lesz az egyik FBI-ügynök, vagyis feltehetően ő lesz az új Scully.
A Fekete párduc-filmek és az Oscar-jelölt Bűnösök rendezője már többször mondta, hogy nagyon szereti az X-aktákat, és hogy szeretne néhány új, „kurvára ijesztő” epizódot készíteni. Annyit már lehet tudni, hogy az új x-Akták a Hulun jelenik majd meg, a bevezető epizódot pedig Coogler írja és rendezi, de producerként közreműködik majd az eredeti sorozat showrunnere, Chris Carter is.
Az eredeti sorozat régi főszereplőinek szerepeltetéséről még nincs információ, de azt lehet tudni, hogy Coogler beszélt Gillian Andersonnal, és úgy fogalmazott, „reméli, sikerül”.
Az X-akták 1993 és 2002 között kilenc évadot élet meg, majd 2016-ban két további évaddal folytatódott, de készült belőle két egész estés film is.