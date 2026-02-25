A mexikói focivébével minden rendben van a FIFA elnöke szerint

Claudia Sheinbaum mexikói elnök szerint „nincs veszély”, a júniusi focivébé megrendezését nem akadályozza, hogy az országban elszabadult a pokol El Mencho drogbáró levadászása után.
A mexikói hadsereg vasárnap hajnalban kísérelte meg letartóztatni a CJNG kartell vezetőjét, aki a tűzharcban halálos sebeket kapott. Követői azonnal az utcákra vonultak, közel 100 főutat blokkoltak és rendőrségi bázisokat támadtak meg, különösen Jalisco és Michoacán államban. A harcokban legalább 25 katona és 34 fegyveres kartelltag halt meg.
Lángoló és felfordított autókkal utakat zártak le, bankokat és szupermarketeket gyújtottak fel, miközben nyilvánvaló volt, hogy ez tulajdonképpen csak figyelmeztető erődemonstráció, hiszen ha akarnák, súlyos vérfürdők tucatjait rendehetnék – mint ahogy rendeztek is, amíg El Mencho még élt. A legsúlyosabb helyzet természetesen Jalisco államban alakult ki: Mexikó második legnagyobb városában vasárnap estére a kartell teljesen átvette a hatalmat. Helyszíni beszámolók szerint az ötmilliós Guadalajara gyakorlatilag szellemvárossá vált, a nagyobb útkereszteződésekben lángoló buszokkal. Az iskolák és egyéb közintézmények bejelentették, hogy bezárnak, a tömegközlekedés az egész államban leállt, a hatóságok azt kérték, mindenki maradjon otthon.
Hétfőre az erőszak alábbhagyott, de a helyi média hétfőn éjjel több erőszakos incidensről is beszámolt Jalisco állam több településén.
Guadalajara négy világbajnoki mérkőzésnek ad otthont majd. A Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada által közösen rendezett tornán Monterreyben és Mexikóvárosban, a legendás Azteca stadionban is lesznek mérkőzések. Sheinbaum keddi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy
„minden garancia megvan” a világbajnokság Mexikóban történő megrendezésére.
Guadalajara és a Puerto Vallarta üdülőváros, amelyeket a vasárnapi erőszakos cselekmények gyakorlatilag leállítottak, a héten lépésről lépésre újra megnyílnak. „Fokozatosan normalizálódik a helyzet” – mondta Sheinbaum.
Gianni Infantino, a FIFA elnöke kedden az AFP-nek azt mondta: „nagyon nyugodt” a mexikói rendezéssel kapcsolatban. „Minden rendben van. Csodálatos lesz” – nyugtatott mindenkit magabiztosan. (Guardian)
Az ország legnagyobb hatalmú drogkartelljének vezetőjét amerikai segítséggel sikerült likvidálni. El Mencho El Chapo lekapcsolása után jutott a csúcsra, és az ő halála utáni erődemonstráció már az újabb hatalmi harc előszele lehet. A mexikói elnök korábban rossz megoldásnak gondolta a kartellek lefejezését, de most amerikai nyomásra muszáj volt lépnie.