Emberrablás Pécsen: belőttek egy férfi autójába, majd elrabolták, és 4 millió forintot követeltek tőle, „vagy ilyen értékben bármit”

Péntek este egy Pécs melletti településre indult szórakozni egy pécsi férfi az ismerősével. Ahogy odaértek a helyszínre – hogy hová, azt a rendőrségi közlemény nem nevezi meg –, az autójánál megjelent egy férfi, akit korábbról ismert, és rákiabált, hogy szálljon ki.

A Police.hu-n olvasható beszámoló szerint ő ekkor elhajtott, ám a támadója egy erdős részen beérte az autót, „majd a jobb oldali ablakon keresztül gáz-riasztó fegyverrel több lövést adott le az utastérbe”. Eközben a sofőroldali ajtónál megjelent egy másik támadó, aki kirángatta a kocsiból, majd a társával együtt ütni-rúgni kezdte a férfit.

Akit ezután beraktak egy autóba, és a fejére pokrócot húzva egy pécsi lakásra vitték. Itt az egyik emberrabló azt követelte tőle, hogy „adjon neki 4 millió forintot, vagy ilyen értékben bármit”. Másnap reggel arra utasította, hogy ilyen értékben hozzon el munkagépeket az apjától egy előre megbeszélt helyre, és közölte: másfél órája van a követelés teljesítésére, különben újra bántalmazni fogják.

A saját váltságdíjáért elküldött sértett azonban inkább feljelentést tett, illetve elment látleletet vetetni, így kiderült, hogy a verésben eltört az orra.

A rendőrök és a TEK-esek vasárnap Pécsen fogták el az emberrablás két gyanúsítottját. A rendőrségi közlemény szerint a 24 éves pécsi és a 33 éves tolnai férfit előállították, kihallgatták, és kezdeményezték letartóztatásukat.