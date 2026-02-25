Ismeretlen rajongói végső búcsút vettek az MSZP-től a párt egykori székháza előtt

„Csáó MSZP” feliratú tábla és tíz szál hanyagul összekötött szegfű - így köszöntek el ismeretlenek a szocialistáktól, miután február 20-án hivatalossá vált: a párt nem indul a 2026-os országgyűlési választáson.



Fotó: Kiss Bence/444

A kegyeleti tárgyak mellett nem volt semmilyen üzenet, és flashmob sem szerveződött az iroda elé, ahol a párt 2007 és 2014 között székelt, így nem derült ki, ki állhat az akció mögött.

A megemlékezés mögött akár Krasznahorkai Lászlót is sejthetnénk, aki nemrég egy egyszerű „csá” feliratú koszorúval búcsúzott Tarr Béla filmrendezőtől. Bár a magyarosan írt "csáó" inkább a Partizán főszerkesztőjének, Gulyás Mártonnak a védjegye.

Mivel két éve a 444-et, a Qubitot és Lakmuszt kiadó Magyar Jeti költözött az épületbe, megélhettem, hogy már a második munkahelyem vált nemzeti emlékhellyé. (Az első egy képzőművészeti galéria volt, amit a 2010 utáni kultúrpolitika több intézménnyel együtt kivéreztetett. Ezekről akkor a Radics Márk-Horváth Tibor-Farkas Roland művészcsoport Nemzeti kulturális emlékhely-avatásokkal emlékezett meg).

Fotó: Kiss Bence