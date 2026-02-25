Leszakadt a Komáromi Járási Hivatal tetőszerkezete, egy ember meghalt Szlovákiában

Egy ember meghalt, amikor szerda délelőtt beszakadt a szlovákiai Komáromi Járási Hivatal és Ügyfélközpont főbejárata előtti tetőszerkezet, számolt be a Napunk.

A rendőrség tájékoztatása szerint további egy ember megsérült. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. Az áldozatról korábban a mentőszolgálat azt mondta, súlyos gerincsérülést szenvedett, a másik ember könyebben sérült meg.

Tudósítók szerint a hivatalban dolgozók egy hatalmas puffanást hallottak, aztán a riasztót, majd elhagyták az épületet. Állítólag hárman tartózkodtak a tető alatt, ami „könyvlapként” szakadt le.

„Mély megrendüléssel fogadtam a hírt a komáromi ügyfélközpont előtt történt tragikus eseményről” – közölte Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, aki a helyszínre sietett.