Leszedték a fideszes plakátokat Újlipótváros virágtartóiról

Eltűntek a fideszes plakátok a XIII. kerületben a Pannónia utca virágtartóiról szerda reggelre, számolt be a Telex.

A lap kedden a Csanády és a Balzac utca közötti, nagyjából 150 méteres szakaszon 64 darab, Kovács Balázs Norbertet bemutató plakátot számolt meg.

Plakátok az Andrássy úton. Fotó: Kiss Bence

A kerületi önkormányzat a plakátok miatt korábban több lakossági bejelentést is kapott, és a XIII. kerületi önkormányzat már kedden jelezte a Telexnek, hogy nem adtak engedélyt egy jelölő szervezetnek sem arra, hogy a tulajdonukban lévő virágtartó oszlopokra választási plakátokat rakjanak ki, ezért felszólítják majd a pártot az ilyen plakátok eltávolítására.

Szerdán az önkormányzat azt közölte, jelezték a Fidesznek, hogy szabálytalanok a virágtartókra kihelyezett plakátjaik, amelyeket így végül leszedtek.