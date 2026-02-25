Nincs jó hírünk azoknak, akik allergiásak a tiszafélékre

Elindult az idei pollenszezon, egyre több embernél jelentkezhetnek allergiás tünetek – figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja, így egyre több pollenallergiásnál jelentkezhetnek allergiás tünetek.

Jelenleg a mogyoró pollenkoncentrációja jellemzően közepes, helyenként magas szintet ér el.

Az éger virágporának koncentrációja országosan közepes, több területen azonban elérheti a magas, sőt akár a nagyon magas szintet is.

A ciprus- és tiszafafélék virágporának koncentrációja egyelőre az alacsony- közepes tartományban alakul, azonban várhatóan gyorsan emelkedik, és egyre több helyen érheti el a magas szintet.

A juhar, a kőris, a nyár és a szil pollenjéből már néhány szemet regisztráltak, egyelőre alacsony koncentrációban.

A kültéri allergén gombák spóraszáma jelenleg jellemzően alacsony.

A pollenallergiásoknak érdemes fokozott figyelmet fordítaniuk a megelőzésre és a tünetek enyhítésére. Az NNGYK javasolja, hogy a mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek – elsősorban orrfolyás, tüsszögés és könnyezés – megjelenésére, illetve erősödésére, és szükség esetén kérjenek tanácsot kezelőorvosuktól.