Választás előtt kapnak bruttó 152 ezer forintot a pedagógusok

„Mivel az Európai Bizottság felé tett vállalás, hogy 2025-ben a pedagógus átlagbér eléri a diplomás átlagbér 80 százalékát, nem teljesült, ezért a kormány egy összegben kifizeti a különbözetet a pedagógusoknak, ami bruttó 152 ezer forint” – írja közleményében a Pedagógusok Szakszervezete, miután több más szervezettel a Belügyminisztérium illetékes államtitkárával egyeztettek.

Az összegnek legkésőbb két nappal az idei parlamenti választások előtt, vagyis április 10-éig kell megérkeznie. Totyik Tamás, a PSZ elnöke szerint akár azt is lehetne mondani, hogy ez „választási pénz”.

A szakszervezetek szorgalmazzák, hogy ez az emelés épüljön be az alapbérbe, erről még a választások előtt lesz újabb egyeztetés. (PSZ, Népszava)