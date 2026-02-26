Majdnem vak menekültet találtak holtan Buffalóban, nem sokkal azután, hogy a határőrség szabadon engedte

Holtan találták meg a mianmari, szinte vak menekült férfit, aki eltűnt, miután egy buffalói börtönből az amerikai határőrség őrizetébe került – írja a Reuters.

A rendőrség kedden este találta meg az 56 éves Nurul Amin Shah Alam holttestét. A rohingya férfi február 19. óta volt eltűnt.

Aznap az amerikai határőrség ügynökei egy kávézónál tették ki, több kilométerre az otthonától, miután szabadult a megyei börtönből, ahol az elmúlt év nagy részét előzetes letartóztatásban töltötte.

A rendőrség vizsgálja a halál körülményeit. Buffalo demokrata polgármestere, Sean Ryan szerint a férfi halála megelőzhető lett volna. Úgy fogalmazott: egy kiszolgáltatott embert – aki majdnem vak volt és nem beszélt angolul – egy hideg téli éjszakán magára hagytak. Szerinte az amerikai Vám- és Határvédelem döntése embertelen volt.

A kép illusztráció. Fotó: JASON WHITMAN/NurPhoto via AFP

A határőrség közlése szerint azért tették ki egy kávézónál, mert meleg és biztonságos helynek tartották. Azt állították, hogy a férfi nem mutatta annak jelét, hogy segítségre lenne szüksége. A hétvégén ugyanakkor fagypont alatti hőmérséklet volt Buffalóban.

A megyei ügyészség közlése szerint Shah Alamot egy évvel ezelőtt tartóztatták le egy incidens után, amiben két buffalói rendőr könnyebben megsérült. A család szerint félreértés történt: a férfi sétált, és egy függönyrudat használt sétabotként. Amikor egy ház udvarára tévedt, rendőrt hívtak rá. Mivel nem értette az angol utasításokat, letartóztatták. A hónap elején óvadék ellenében szabadult, miután elfogadott egy vádalkut.

A Reuters szerint az amerikai Bevándorlási és Vámvégrehajtás (ICE) kérte, hogy a férfit szabadulása után vegyék őrizetbe. Ennek megfelelően az Erie megyei seriff hivatala Shah Alam szabadon bocsátása előtt értesítette az amerikai határőrséget – közölte a seriffhivatal szóvivője.

„A múlt heti szabadon bocsátása után senki nem tájékoztatott engem, a családunkat vagy az ügyvédünket arról, hogy hol tették ki apámat”

– mondta a fia, Faisal. Shah Alam nem tudott olvasni, írni, és elektronikus eszközöket sem használt. Faisal szerint apja csak a családjával akart lenni.