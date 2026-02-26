New York polgármestere összeveszett a rendőrséggel egy hógolyócsata után

Az elmúlt napok hatalmas havazása után hétfő délután a New York-i Washington Square Parkban hógolyócsatát tartottak, egy videó szerint néhány hógolyózó pedig a rendőröket is megdobálta. A New York-i rendőrség ezek után közzétette annak a négy embernek a fotóját, akik állítólag hógolyóval dobálták a rendőröket, sőt, Jessica Tisch rendőrfőnök hozzátette azt is, hogy ez „a viselkedés szégyenletes és bűncselekménynek minősül”. A rendőrség szóvivője szerint „szándékosan többször megdobálták a rendőröket hóval és jéggel a fejükön, nyakukon és arcukon, ami sérüléseket okozott”. A rendőrség négy 18-20 év körüli férfit keres.

A videót látva New York polgármestere, Zohran Mamdani azonban kijelentette, hogy a rendőröket dobáló embereket nem kell vád alá emelni, de hozzátette, hogy a rendőrökkel tisztelettel kell bánni. Kijelentésével azonban, ahogy a BBC is írja, összetűzésbe keveredett a rendőrség vezetésével, akik „szégyenletesnek” nevezték a polgármester reakcióját.

Mamdani egy keddi sajtótájékoztatón azt mondta, az általa látott videók alapján neki úgy tűnt, „mintha gyerekek vívnának hógolyócsatát”. Szerdán aztán újra elmondta ezt, de elismerte, hogy „túlfeszítették a húrt”, majd azt üzente az iskolásoknak, hogy szórják meg őt is hógolyókkal, amiért a hóvihar után újra megnyitotta az iskolákat.

Fotó: WILLIAM VOLCOV/Brazil Photo Press via AFP

„A polgármester reakciója teljes vezetői kudarc. Ez nem csak egy »hógolyócsata« volt. Ez egy támadás volt, felnőttek által, akik jégdarabokat és köveket dobáltak, aminek következtében két rendőr kórházba került feji sérülésekkel” – mondta egy rendőrségi egyesület elnöke. Szerinte Mamdani „szégyenletes üzenetet küldött minden rendőrnek, aki ezt a várost szolgálja, és veszélyes üzenetet minden olyan személynek, aki a jövőben rendőrök ellen támadást tervez”. A rendőrségi szakszervezet elnöke egyetértett ezzel, ő azt mondta: „Ma hógolyók, holnap már kövek, palackok vagy még rosszabbak jöhetnek.”

Ez az első komolyabb konfliktus a szakszervezetek és a polgármester között, aki hivatalba lépése előtt bocsánatot kért korábbi kijelentéseiért, amikben a New York-i rendőrséget „rasszistának” és „a közbiztonságra veszélyesnek” nevezte. (BBC)