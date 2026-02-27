27 évvel ezelőtt eltűnt édesanya holtteste került elő Ceglédbercelen

1999-ben rejtélyes körülmények között eltűnt kisgyerekes édesanya holtteste került elő Ceglédbercel határában, számolt be az RTL Híradó.

A faluban a nő eltűnését mindenki rejtélynek tartotta, most azonban rendőrök lepték el a települést, akik emberölés miatt nyomoznak. Ásásokat végeztek a ceglédberceli erdőben és annál a háznál is, ahonnan a nő eltűnt. A fiatal nőt sokan ismerték a faluban, eltűnése után kisfiát az apa és a nagymama nevelte tovább.