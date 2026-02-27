A rendőrség két hónapra bezáratta az Arzenált a drogtörvényre hivatkozva

Kábítószer-kereskedelem miatt hatóságok péntek délelőtt két hónapra bezáratták a IX. kerületi Arzenál nevű szórakozóhelyet – derül ki a rendőrség közleményéből. A rendőrség szerint február 21-én egy 22 éves kábítószer-kereskedőt fogtak a klubban, akinél 69 ecstasy tablettát találtak az alsóneműjében, a lakásán pedig ennél is többet.

A rendőrség szerint a férfi nagy tételben, a klubban szerezte be a drogot, és ott is árulta. Mint írták, további kilenc embert kábítószer birtoklása miatt hallgattak ki, akik a szórakozóhelyen vásárolták, illetve fogyasztották az illegális szert.

Az Arzenál vezetése posztjában a döntést igazságtalannak nevezte, „mert olyan helyzet miatt sújtja a működésünket, amely ellen a gyakorlatban nem tudunk teljes hatékonysággal védekezni”. Azt írják, zárva tartanak, de fellebbezni fognak, mivel szerintük a szankció aránytalan, jogilag vitatható.

„Különösen súlyosnak tartjuk, hogy mindez úgy történt, hogy ma este rendezvényünk lett volna. Ez a döntés a vendégeinknek, a szervezőknek, a fellépőknek és a teljes stábunknak is azonnali és jelentős kárt okoz.”

A két hónapos bezáratást egy decemberi törvényre, illetve annak januári kiegészítésére hivatkozva tudta elrendelni a rendőrség. A törvény lehetővé teszi azoknak a helyeknek a bezáratását, ahol a hatóságok szerint kábítószer-kereskedelem történt.

Az Arzenál vezetősége közölte, a helyszín „zéró toleranciát alkalmaz a kábítószerekkel szemben”. Szerintük mindent megtesznek a biztonságos működésért, de mivel az Arzenál vendéglátóhely és nem nyomozóhatóság, így nincs is joguk, lehetőségük „hogy bárkivel szemben hatósági jellegű eljárást folytassunk le, különösen nem olyan helyzetekben, amikor tiltott dolgok rejtetten, nehezen vagy egyáltalán nem észlelhető módon kerülnek a helyszínre”.

Mint írják, az Arzenál alulról építkezik, nincsenek nagyobb támogatóik, a bevételt visszaforgatva jutottak el arra a szintre, ahol vannak. „Egy ilyen két hónapos kényszerű leállás nagyon gyorsan veszélybe sodorhatja 6-7 év kemény munkáját.” Azt írják, közel ötven dolgozójuk megélhetése került most veszélybe, ezért támogatást kérnek.

Internetes csoportokban a múlt hétvégi bulik után lehetett olvasni arról, hogy a helyszínről távozó embereket a taxiból szedtek ki a rendőrök, amit később az Arzenál vezetése is megerősített – arról nincs tudomásuk, hogy a helyszínen kaptak volna valakit drogozáson. Az egyik elfogott férfi beszámolója szerint a rendőrségen azt a vallomást tette, hogy az Arzenálban vette a kábítószert, így lehetett számítani a bezáratásra. A héten az esetről a vezetőség is írt, valamint közölték, hogy szigorítják a belépési ellenőrzéseket.

Az Arzenál egyike volt annak az ötven szórakozóhelynek, amely februárban közös nyilatkozatban állt ki a kormány drogügyi politikája ellen, amely a szórakozóhelyeket büntetné a területeken történő kábítószer-kereskedelem miatt. Azt írták, a rendelet lehetőséget teremt jogkövető, a hatóságokkal együttműködő helyek ellehetetlenítésére is, átláthatatlan és félelemkeltő módon. A bezáratásokra reagálva a decemberi tüntetés mintájára szombaton civil szereplők újabb tüntetést szerveznek négy városban is a drogügyi szigorítások ellen.