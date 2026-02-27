Epstein a letartóztatása előtti napon próbált meg palotát vásárolni magának Marokkóban

Jeffrey Epstein 2019-es letartóztatását megelőző napon megpróbált megvásárolni egy több millió dollár értékű palotát Marokkóban, derül ki az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által múlt hónapban nyilvánosságra hozott dokumentumokból.

Epstein 2011 óta szerette volna megvásárolni a Bin Ennakhil (Pálmafák között) elnevezésű palotát, de az eladóval a vételárról és a vásárlás feltételeiről folytatott viták éveken át elhúzódtak.

A marrákesi Palmeraie luxusnegyedben található impozáns palotát építészeti remekműként írták le; 1300 mesterember építette, és gazdagon díszített faragványok, valamint mozaikok jellemzik.

Epstein 2019. július 5-én, letartóztatását megelőző napon írta alá a 14,95 millió dolláros banki átutalást, miután megállapodás született arról, hogy 18 millió euróért megvásárolja az ingatlant birtokló offshore céget.

A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint az átutalás volt Epstein utolsó jelentős pénzügyi tranzakciója az Egyesült Államok hatóságai általi, szexkereskedelemmel kapcsolatos vádak miatti letartóztatását megelőző időszakban, amikor visszatért New Yorkba.

Három nappal a letartóztatás után Epstein könyvelője, Richard Kahn visszavonta a banki átutalást, és a vásárlás végül nem valósult meg.

Marokkónak nincs kiadatási egyezménye az Egyesült Államokkal, és a helyi média azt feltételezte, hogy Epstein egyik motivációja az ingatlan megvásárlására az lehetett, hogy az országba vonuljon vissza az esetleges letartóztatás elkerülése érdekében, amennyiben újabb vádakat emelnek ellene.

Epstein egy korábbi, névtelenséget kérő ismerőse azonban úgy nyilatkozott, hogy a tranzakció azt mutatja: Epsteinnek „fogalma sem volt” a küszöbön álló letartóztatásáról.

A nyilvánosságra hozott iratok ugyanakkor nem tartalmaznak arra utaló hivatkozást, hogy Epstein az országot az amerikai hatóságok elől való lehetséges menedékként említette volna.

Epstein kifejezetten kedvelte Marokkót és csodálta az építészetét, egészen a 2000-es évek eleje óta tett ott rendszeres látogatásokat. Egyik legismertebb áldozata, Virginia Giuffre visszaemlékezéseiben arról ír, hogy Epstein és Ghislaine Maxwell Tangerbe vitték, hogy több luxusingatlan belsőépítészeti megoldásait szemlélje meg.

Abban az időben Epstein szigetén található otthona egyes részeit marokkói stílusban kívánta átalakítani. 2002-ben pedig Epstein Maxwell társaságában részt vett Mohammed marokkói király esküvőjén, ahová Bill Clinton volt amerikai elnök meghívására érkezett. (BBC)