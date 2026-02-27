Távozhat a Samsung Szlovákiából

Robert Fico miniszterelnök pénteken közölte, minden jel arra utal, hogy a Samsung a közeljövőben beszünteti a termelést Szlovákiában, melynek következtében nyolcszáz dolgozó veszítheti el az állását. A szlovák kormányfő úgy tudja, a Samsung világszerte az üzemek átszervezését tervezi, a változás hátterében a televíziók iránt tapasztalt, az elmúlt években jelentősen megcsappant kereslet áll.

Fotó: WANG GANG/CFOTO via AFP

A Denník E közben hiteles forrásokra hivatkozva már tényként közli, hogy a Samsung végleg bezárja a galántai gyárat. A lap szerint a koreaiak már hosszabb ideje panaszkodtak a drága energiára és az egyre növekvő munkaerőköltségekre. A jelenlegi kormány az adók és járulékok emelésével tovább drágította a munkaerőt. Azt is megjegyzik, hogy a Samsung másik európai gyára, a Magyarországon a figyelem középpontjába került gödi tovább működik.

A Samsung jelenleg Szlovákia legnagyobb elektrotechnikai vállalata, és az elmúlt években a második legnagyobb gyár, amelyet az ország elveszít. A Covid óta több munkavállalót csak a csődbe ment varannói Bukóza cellulózgyár bocsátott el. (via Új Szó)