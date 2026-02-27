Tűzoltók mentik a könyveket a szicíliai Niscemi város szakadék szélére került könyvtárából

Az épület falán vágott résen keresztül tűzoltók mentik a könyveket abból a könyvtárépületből a szicíliai Niscemi városban, amely a január 25-én elkezdődött és azóta folyamatos földcsuszamlás következtében szakadék szélére került. A könyvtárépület még áll, de több más épület már lecsúszott.

Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO/NurPhoto via AFP

A hatóságok elrendelték a könyvtár minél előbbi kiürítését. Az épületnek a fele már „a levegőben lóg” - jelentette ki Salvatore Cantale tűzoltóparancsnok, akinek a csapata versenyt fut az idővel. Eddig 350 könyvet sikerült kimenteni a négyezer kötetet őrző épületből. A tűzoltók az épület még szilárd talajon álló szárnyának falán vágtak rést, és azon keresztül jutottak be. Köteleket erősítenek a polcokra, és megpróbálják egyben kihúzni őket. Munkájukat drónok és lézeres műszerek segítik, amelyek az épület legkisebb mozgását is érzékelik.

Niscemi könyvtárát a város egyik szülöttje, Angelo Marsiano történész hozta létre. A több mint egy hónapja bekövetkezett földcsuszamlás után Stefania Auci szicíliai írónő aláírásgyűjtést indított a könyvtár anyagának megmentése érdekében.

Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO/NurPhoto via AFP

A több mint 24 ezer lakosú Niscemiben, amely homokra és agyagra épült, a januári heves esőzések miatt leomlott egy négy kilométer hosszú domboldal. Az omlás, ha lassabban, de azóta is tart, és lakóházakat is érint. Már több mint 1200 lakosnak kellett elhagynia otthonát. Szicília tartomány csütörtök esti közleménye szerint eddig több mint 250-en kaptak lakhatási támogatást.

Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO/NurPhoto via AFP

Elsőrendűnek számít Niscemi elszigeteltségének megszüntetése: a városba vezető országutak többségén beszakad a burkolat, ezért sürgős intézkedésnek minősítették legalább két közlekedési útvonal helyreállítását. (MTI)