Az iráni lányiskola bombázása lehet a háború eddigi legsúlyosabb, civileket érintő támadása

Legalább száz gyerek meghalhatott egy dél-iráni lányiskolát ért légicsapásban szombaton – írja a The Guardian iráni állami forrásokra és nemzetközi hírügynökségekre hivatkozva. A minábi Shajareh Tayyebeh iskola épületét a közös amerikai–izraeli támadások során érte találat. A helyi ügyészség vasárnap reggeli közleménye szerint a halálos áldozatok száma elérte a 148 főt, a sebesültek számát pedig 95-re becsülik.

Az iráni Mizan hírügynökség szerint több tucat gyerek eltűnt, a közösségi médiában terjedő felvételeken füstölgő romok és pánikba esett emberek láthatók. A Guardian a halálos áldozatok számát nem tudta függetlenül megerősíteni, ugyanakkor a Reuters és egy iráni tényellenőrző oldal hitelesnek minősítette a helyszínen készült videókat.

Ha az áldozatok számát megerősítik, ez lehet az amerikai vezetésű hadművelet eddigi legsúlyosabb, civileket érintő tragédiája.

Hoszein Kermanpur, az iráni egészségügyi minisztérium szóvivője az X-en azt írta: az iskola bombázása „a konfliktus eddigi legkeserűbb híre”. „Isten tudja, hány gyerek holttestét húzzák még ki a romok alól.” Irán elnöke, Masoud Pezeshkian pedig „barbár tettnek” nevezte a történteket, és azt mondta, ez „újabb sötét fejezet az agresszorok által elkövetett számtalan bűncselekmény sorában”.

A támadást követően Tim Hawkins, az amerikai hadsereg hadműveleti parancsnokságának szóvivője a CNN-nek azt mondta, a civilek védelme kiemelt fontosságú, és igyekeznek minden rendelkezésre álló óvintézkedést megtenni a nem szándékos károkozás minimalizálása érdekében. Az izraeli hadsereg egyelőre nem kommentálta az eseményeket.

Műholdképek és nyílt forrású adatok alapján az iskola egy katonai létesítmény közelében állhatott. Egy névtelenséget kérő iráni tisztviselő a Washington Postnak azt mondta, az épület egy „kisebb egészségügyi központ” mellett található. Arra a kérdésre, hogy van-e a városban az Iráni Forradalmi Gárdának bázisa, nem válaszolt egyértelműen, csak annyit jegyzett meg: nem lenne szokatlan, ha lenne ott ilyen létesítmény.

A New York Times egy másik, iskolát ért csapásról is írt: ez a teheráni Hedayat középiskolát érte. Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency szerint a támadásban két diák halt meg. A lap szerint az sem kizárt, hogy az iskola egy olyan robbanásban sérült meg, amely Mahmúd Ahmadinezsád volt iráni elnök lakóhelyét vette célba.

Az országban egyszerre érezhető félelem és bizonytalanság. Sokan attól tartanak, hogy a támadások újabb civil áldozatokat követelnek, miközben a rezsim ellenzői közül többen abban reménykednek, hogy a csapások politikai változást hozhatnak, írja a Guardian.

A bombázások közben Irán és az Egyesült Államok között még zajlottak a diplomáciai egyeztetések. A támadások előtt hetekig lehetett számítani katonai akcióra, az Egyesült Államok jelentős erőket vont össze a térségben. Donald Trump szombaton „jelentős harci műveleteket” jelentett be, és az irániakat arra szólította fel, hogy vegyék át az irányítást saját kormányuk felett.