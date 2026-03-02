A kormány hivatalosan is Zelenszkijre cserélte Sorost

Ne hagyjuk, hogy Zelenszkij nevessen a végén! – sokan ismerősnek találhatják a kormány januárban indult nemzeti konzultációját hirdető szlogent. Nem véletlenül, hiszen konkrétan ugyanezzel a szöveggel hirdették 2017-ben az akkor aktuális nemzeti konzultációt, melynek épp az illegális bevándorlás volt a tárgya – csak éppen még Soros György volt az, akit nem szabadott nevetni hagyni.

Orbán Viktor a hétvégi esztergomi DPK-gyűlésen már megelőlegezte ezt a kommunikációs irányváltást, amikor spontánnak álcázott „kérdésekre” válaszul hosszan ukránozhatott, és ott elhangzott a „Nem nevethet Zelenszkij a végén” fordulat, még ha kissé pontatlanul is.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A kormány megbízásából készült hirdetés online látható, és azt reklámozza, online is kitölthető a konzultáció. (via Telex)