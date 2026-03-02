Két szál ropit kapott az óvodában a mogyoróallergiás kislány, kórházba kellett szállítani

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat egy borsodi településen lévő óvodában dolgozó nővel szemben. A pedagógiai asszisztens olyan ételt adott az óvodásnak, ami a gyereknél allergiás reakciót váltott ki.

A vádirat szerint az intézménybe beiratkozott 3 éves kislány számára gyermekorvosi szakrendelésen földimogyoró és szójamentes diétát írtak elő. Édesanyja közléséből az óvoda dolgozói, köztük a vádlott is tudtak arról, hogy allergén tartalmú ételek fogyasztása a gyereknél súlyos következményekkel járhat, neki egyedi étkeztetést biztosítottak, az édesanyja vitte be az ételt és az evőeszközöket.

Az óvodában 2024. március elején névnapi rendezvényt tartottak, a szülők nassolni valókat vittek be. A maradékból a vádlott két szál sóspálcikát adott a sértettnek, ám elmulasztotta ellenőrizni az étel összetevőit, amely szójalisztet tartalmazott. A gyermek szólt az édesanyjának, hogy sóspálcikát evett, aki értesítette az intézményvezetőt, majd a helyszínre hívott orvos intézkedett a gyermek kórházba szállításáról. A kislány már rosszul volt, allergiás tüneteket mutatott, de a kórházi kezelés eredményeként a tünetek megszűntek.

A vádlott cselekményével a foglalkozási szabályokat megszegte és mulasztásának következményeként a rábízott gyermek egészsége, illetve élete közvetlen veszélynek volt kitéve. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben közérdekű munka büntetést indítványozott.