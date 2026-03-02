Olyan részeg volt a súlyos testi sértéssel vádolt szentmártonkátai alpolgármester, hogy csak másnap lehetett kihallgatni

Vasárnap számoltunk be róla, hogy lemondott Szentmártonkáta alpolgármestere, miután arról számolt be egy nő, hogy súlyosan bántalmazta őt a kolbásztöltő fesztiválon. A nő fotókat is közzétett a fejsérüléseiről, a bal szeme olyan súlyosan sérült, hogy az orvosok szerint nem biztos, hogy látni fog rá. Bodor András szerint ugyan alaptalan vádaskodásról van szó, de lemondott, mert nem akarja, hogy az ügye „a választási kampány témájává váljon”.

A rendőrség a Telexnek válaszolva vasárnap késő este az alábbi tájékoztatást adta az esetről:

A tegnapi napon, egy szentmártonkátai rendezvényen – amelyet a rendőrség biztosított – egy 55 éves férfi szólalkozott össze egy 27 éves, helyi nővel. A vita a nő elmondása szerint tettlegességig fajult és a férfi egy alkalommal megütötte őt. A nő sérüléseit a mentők a helyszínen ellátták.

A rendőrség azt írta: a helyszínre érkező rendőrök egy B. András nevű férfit előállítottak, de az ittassága miatt – súlyos testi sértés kísérlete miatt – csak másnap, március 1-jén tudtak gyanúsítottként kihallgatni.



„Rajta kívül még egy férfit, a sértett férjét állították elő a nagykátai rendőrök, akit március 1-jén tanúként hallgattak ki az eset kapcsán. Az eset további körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a Nagykátai Rendőrkapitányság” – közölte a rendőrség.