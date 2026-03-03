A DK összeszedte az aláírásokat a listaállításhoz, a Kutyapártnak még küzdenie kell

A Demokratikus Koalíció a mai napig több mint 71 egyéni választókerületben adta le a szükséges számú ajánlásokat, így jogosulttá vált országos lista állítására, közölte a párt kedd délután. Hogy kik kerülnek az országos listára, arról a párt szerdán dönt.

DK-s aláírásgyűjtők a kampány első napján Budapesten Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ugyanakkor a többi választókörzetben még küzdenek. Azt ígérik, hogy a következő két napban kivétel nélkül mind a 106 választókörzetben leadják az induláshoz szükséges számú ajánlásokat.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listavezetője kedd reggel arról írt, hogy „30+ körzet kész, további 30 körzet pedig leadás közelben”. Az országos listákat legkésőbb március 7-ig kell bejelenteni, így nem csoda, ha Nagy szerint „kritikus 48 óra következik, amin nagyon sok múlik”.