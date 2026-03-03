Aranykoporsóban temették el El Menchót, Mexikó egyik legbefolyásosabb drogbáróját

Aranykoporsóban temették el hétfőn Nemesio Oseguera Cervantest, más néven „El Menchót”, a hírhedt mexikói drogbárót. A Jalisco Új Generáció (CJNG) drogkartell vezetője imádta a kakasviadalokat is, így a szertartásra egy óriási, kakast formáló csokrot is vittek. Az AFP hírügynökség szerint öt teherautóra volt szükség, hogy az összes koszorút elvigyék a temetőbe, amelyek többségét névtelenül küldték.
A temetési menetet egy ranchero zenét és narcocorridost – a drogbárókat dicsőítő dalokat – játszó zenekar kísérte. A helyi média beszámolója szerint az El Muchacho Alegre (A vidám fiú) című dalt játszották, amikor Oseguera arany színű koporsója megérkezett a temető területén található kápolnához. Az egyórás szertartás után a gyászolók – akik közül sokan arcmaszkkal rejtették el kilétüket – követték a koporsót, amelyet a sírhoz vittek. A mexikói média megjegyezte, hogy a sírhely viszonylag egyszerű volt más drogbárók sírhelyeihez képest, amelyeket gyakran nagy mauzóleumok díszítenek.
Oseguera vezetése alatt a CJGN hatalmas nemzetközi bűnszervezetté vált, amely jaliscói fellegvárából számos más mexikói államban szerzett befolyást, ahol kábítószer-gyártással és -kereskedelemmel foglalkoznak. Több mint egy hete, egy katonai rajtaütés alkalmával ölték meg. Rajta kívül még négy CJNG-tag vesztette életét Tapalpa városában, Jalisco állam közép-nyugati részén. A művelet során az Egyesült Államok segítette információkkal Mexikót.
A CJGN tagjai vezetőjük likvidálása után azzal igyekeznek bizonyítani, hogy ők a legnagyobb drogkartell az országban, hogy lángba borították az ország jelentős részét. Erről hosszú cikkben írtunk itt.
