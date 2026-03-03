Erdélyi fiatalok kampányolnak a Fidesznek Szolnokon

A Magyar Polgári Erő nevű erdélyi párt egyik szervezője, Berki Ferenc elismerte a Transtelexnek, hogy erdélyi fiatalok segítik a Fidesz kampányát Szolnokon: kopogtatnak, adatbázist építenek, utcáról utcára járnak a kormánypárt kampányát segítve. A körzetben a Fidesz Berkó Attila főispánt indítja.

Berki Ferenc a lapnak azt mondta, hogy 13 erdélyi fiatal dolgozik a szolnoki kampányban. Többségük marosvásárhelyi, de vannak köztük szatmáriak is. A kopogtatás után részt vesznek a március 15-i Békemeneten is, és majd a felvonulás után térnek vissza Marosvásárhelyre. Berki szerint mivel a fiatalok kettős állampolgárok is, teljes joggal vesznek részt a magyarországi kampányban. Elmondása szerint ellenszolgáltatást nem kapnak.

A Transtelex megemlíti, hogy Szolnok korábbi fideszes polgármestere, Szalay Ferenc együttműködést írt alá a Magyar Polgári Erővel arról, hogy a két párt segíteni fogja egymást a választási kampányokban.

