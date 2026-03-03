Helyreigazítás a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal kapcsolatos valótlan állítások miatt

A 2025. augusztus 5. napján megjelent „Nagyon fura ebben az ügyben Gergő, mintha nem ő lenne, valami nem stimmel” – kaotikussá vált a helyzet a Hegyvidéken” című cikkünkben valótlanul híreszteltük, hogy a Hegyvidéki Önkormányzat jogi tanácsadásra vonatkozó szerződése az előző időszakhoz képest drágult.
A korrupció feltárásának ígéretével lett polgármester a kutyapártos Kovács Gergely a XII. kerületben, ám kevés eredményt tud felmutatni. A gyanús ügyek feltárása elkezdődött, de nem tartott sokáig. A polgármester fő bizalmasa ráadásul már az előző vezetés idején is helyzetben volt a Hegyvidéken.