Többen fellázadtak a Nagykanizsai Javítóintézetben

Vádat emeltek a Nagykanizsai Javítóintézetben fogvatartott négy nevelttel szemben, akik 2025 nyarán erőszakkal lázadtak fel az intézet rendje ellen. A vádirat szerint a négy fogvatartottal szemben már korábban is indult büntetőeljárás a javítóintézetben dolgozók és intézeti társaik ellen elkövetett erőszakos bűncselekmények miatt.

A közlemény szerint az egyik fiatalkorú vádlott 2025. július 22-én „trágár hangnemben szexuális ajánlatot tett az egyik nevelőnőnek és megpróbálta a nő nemi szervét is megfogni”. Egy másik fiatalkorú vádlott napokkal később kora délután ugyanezt a nevelőt hátulról többször visszarántotta a hajánál fogva. Még aznap a két fiú közösen erőszakkal lépett fel az őket elkülöníteni próbáló másik nevelővel szemben, majd az esti órákban a már korábban is megtámadott nevelőt próbálták bántalmazni.

Ezen a napon az intézetben a fogvatartott fiatalok többször megnyomták a tűzjelzőt és székeket törtek össze, emiatt az otthon vezetője elkülönítéseket rendelt el és szankciókat helyezett kilátásba, de a feszültség tovább fokozódott.

Végül a rendbontás este nyílt ellenszegüléssé fajult, miután egy már felnőtt korú fogvatartott az ebédlő előtti folyosón kifújta a poroltó tartalmát, bekapcsolta a tűzjelzőt, egy másik fogvatartott pedig feltörte a zárt édességes szekrényt, amiből mindent kiszórt. Ezen a ponton csatlakoztak hozzájuk ketten, akikkel közösen megették az édességet.

A kiérkező rendőrök végül elkülönítették őket, de addig rúgták a körlet ajtaját, hogy az kiszakadt. Közben telefirkálták a falakat is, illetve tovább rongálták a berendezést, amivel egymillió forintot meghaladó kárt okoztak.

Az intézetben neveltekkel szemben fogolyzendülés, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és rongálás miatt emeltek vádat.