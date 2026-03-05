Egy amerikai bíróság utasította a Trump-kormányt, hogy kezdje meg a jogellenes vámok visszafizetését

Egy amerikai kereskedelmi bíróság szerdán rendelte el, hogy a Trump-kormány kezdje meg a potenciálisan több milliárd dollárnyi visszatérítés kifizetését azoknak az importőröknek, akik olyan Trump-féle büntetővámokat fizettek, amelyeket a legfelsőbb bíróság a múlt hónapban jogellenesnek minősített.

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága február végén mondta ki, hogy Donald Trump elnök megsértette a szövetségi törvényt, amikor egyoldalúan, rendkívüli jogkörre hivatkozva világméretű vámemeléseket rendelt el. Trump tavaly áprilisban tartotta a „Felszabadulás napját”, mikor a világ összes országát jelentős vámemeléssel sújtotta. A legfelsőbb bíróság azonban nem határozott arról, mi legyen azzal a több mint 130 milliárd dollárral, amit az amerikai kormány eddig a vitatott vámtarifákból beszedett. Erről döntött most egy bíróság.

Megrakott teherhajó floridai kikötőben, 2025 áprilisában Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

A vámokat több mint 300 ezer importőr fizette meg. Az importőrök túlnyomó többsége kisebb vállalkozás, amelyek abban reménykednek, hogy a vámhatóság egyszerű és olcsó rendszert vezet be a visszatérítések kifizetésére. Körülbelül mintegy kétezer vállalat nyújtott be keresetet a bíróságra a kiszabott vámok miatt. A mostani döntés az Atmus Filtration ügyében született, amely mintegy 11 millió dollár jogellenes vámot fizetett.

Az eljáró bíró azt mondta, nem szeretné egyenként tárgyalni az összes ügyet. „Ki kell dolgoznunk egy módszert, amelynek révén az importőrök igényt nyújthatnak be azokra a vámokra, amelyeket jogellenesen vetettek ki.”

A Vám- és Határvédelmi Hivatal korábbi bírósági beadványaiban azt írta: a visszatérítés „léptékében példátlan” feladat lenne, és több mint 70 millió beléptetés manuális felülvizsgálatát teheti szükségessé. Az ügynökség más beadványokban azt kérte, hogy négy hónapot kapjon a visszatérítések kifizetésének lehetséges módjainak felmérésére. (Guardian)