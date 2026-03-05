Orbán szerint a Tiszában nagyobb a „harci tűz”, jobban mozgósítanak

POLITIKA

„Az ellenfél harci tüze, mozgósítottsága 90 százalék fölött van, a mienk pedig csak 80” – mondta fideszes aktivisták előtt Orbán Viktor egy pétervásárai gyűlésen.

A Fidesz elnöke azt kérte, hogy a választás előtti héten hívei „vegyenek ki szabadságot. Ha nyugdíjas, akkor a kerti munkát majd később, inkább jöjjön a Lászlóhoz és segítsen” – mondta Horváth László mellett állva az RTL riportja szerint. „Jöjjön, és adjon nekünk munkaórát!"

Heves 02

Gyöngyös tegnap 13:47
Fontos jelöltek
  1. Horváth László
    Horváth László
    FIDESZ
  2. Kiss János
    Kiss János
    Tisza
  3. Seres-Polyák Katalin
    Seres-Polyák Katalin
    Mi Hazánk
  4. Varga János
    Varga János
    DK
A korábbi választások alapján
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes

„Ismerjük a szavazóinkat, megvannak névre, címre, csak le kell őket járni” – mondta most Orbán.

Ugyanakkor február elején arról írtunk, hogy nincsenek jó állapotban a Kubatov-listák, a Nemzeti Petíciótól az adatbázisok felfrissülését is reméli a párt.

POLITIKA pétervására fidesz horváth lászló mozgósítás orbán viktor választás 2026
Kapcsolódó cikkek

Orbán is látja, hogy nem állnak jól: mozgósítási gonddal küzd a Fidesz

De a pártvezetés optimista, remélik, hogy az utolsó hetekre felpörög „Kommandante Kubatov” gépezete. Seszták Miklós legendás jóslataiban is bíznak a Karmelitában. Fidesz-kampány közelről.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA