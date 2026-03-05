Tyúkól #63: Hol van az otthon, ha hazajárunk otthonról?

Fiatal felnőttként vagy egyetemistaként még sokan és általában könnyen váltanak lakhelyet is, ha úgy adódik, akkor egészen messzire kerülnek a kiindulási ponttól. Van, aki teljesen elszakad, maximum rokonlátogatóba jár „haza”, mások rendszeresen visszatérnek, kapcsolódnak, keresik a magyarokat az új lakhelyükön is.

Durica Katarina ráadásul nem is két helyen, hanem rögtön három helyen van otthon, ezért arról kérdezzük, hogy milyen a kapcsolata Szlovákiával, Magyarországgal és Brüsszellel, hogyan oldja meg, hogy mindenhol ott legyen, ahol szeretne, és hogy látja, mi érkezik meg mindebből a gyerekeihez. Ehhez még mesekönyveket is írt gyerekeknek erről a különös, utazós életformáról, ez a Pelekaland.

Hallgasd alább:

Bővebben:

  • 00:30 - Mi van akkor, ha hazajárunk otthonról?
  • 09:03 - Budapesti benyomás: hát ez itt Szaúd-Arábia!
  • 10:52 - Van világ a karrier és az anyaság között?
  • 13:12 - Közös udvar Brüsszelben: így is lehet.
  • 14:51 - A városban a gyomlálás is más.
  • 16:31 - Az adás szava: progresszív (minden lehet progresszív, minden).
  • 18:07 - Új ország, új nyelv.
  • 20:46 - Nagyon más, amikor egy ismert kultúrába érkezik az ember, meg amikor egy teljesen ismeretlenbe.
  • 21:48 - Ilyen is lehet egy szülői értekezlet???
  • 26:05 - Hogyan élik meg a gyerekek a külföldre költözést?
  • 30:19 - Erről a külföldi életről szól a Pelekaland is.
  • 33:10 - A nemzeti ünnepek megélése is teljesen más.
  • 39:15 - Az igazi kultúrsokk nem is Nyugat-Európa, hanem a Közel-Kelet volt.
  • 43:47 - Bele lehet bolondulni abba, hogy Egyiptomban milyen lazán élnek az emberek ahhoz képest, hogy mi mennyit feszülünk itt Kelet-Európában.
  • 47:48 - Miben más egy belga lakógyűlés, mint egy magyar?
  • 53:01 - Van, akinek ez való, másoknak nem. Tényleg.
  • 57:53 - Magyarországon van egy alap puskaporos hangulat.
  • 59:49 - Magdi anyus balesetével búcsúzunk. Szerintetek mi volt ennek a kulturális jelentősége?

Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk. (Illusztráció: Kiss Bence/444)

