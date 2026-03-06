A rejtőzködő Magyar Péter, aki valahogy mégis jelölt lett

Az idei választáson akár két Magyar Péter nevű egyéni jelöltre is lehet majd szavazni. Az egyikről mindent tudunk, vagyis szinte mindent, csak narratívák kérdése, hogy mit tudunk és mit nem, vagy mit vélünk tudni róla és mit nem. Ennyit az ismeretelméletről.

A másik Magyar Péter viszont a választás eddigi egyik legnagyobb rejtélye. A Vas megyei 2-es számú egyéni választókerületben jelentkezett be egyéni jelöltnek, Sárvár, Kőszeg, Celldömölk, Répcelak tartozik ide az ismertebb vasi települések közül, meg néhány olyan tényleg csodálatos nevű község, mint Chernelházadamonya, Ostffyasszonyfa vagy éppen Vönöck. Példás gyorsasággal már a hivatalos kampány első napján, február 21-én fel is vette az ajánlóíveket ez a vasi Magyar Péter, ám sokan azóta sem hallottak róla a környéken. Egészen március 6-ig, a jelöltállítás utolsó napjáig.

Az elmúlt két hétben több csatornán is megpróbáltam őt megtalálni. Először a hivatalos utat választottam: Sárváron a választási irodában igyekeztem megtudni, bármilyen nyilvánosan elérhető adat van-e róla. Nem volt. A területi választási iroda semmilyen elérhetőségét nem adhatta ki, csak annyit tudhatunk róla, amennyit a Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétettek. Ami lényegében a semmivel egyenlő.

– És ha most választópolgárként bemennék önökhöz, hogy „jó napot kívánok, a választási irodát keresem, segítsenek, mert szeretnék ennek a Magyar Péternek aláírni”, mi történne? – szegeztem neki a városházán működő választási információs szolgálat munkatársának a kérdést, amikor végre megtaláltam, kit kell hívnom. Semmi nem történne, ábrándított ki az egyébként roppant készséges ügyintéző (még vissza is hívott). Nem kaptam volna a jelölthöz semmilyen elérhetőséget, és ott sem kérhettem volna egy ajánlóívet, hogy azt aláírnám, és ott hagynám, hogy adják már oda neki. A választási irodák ugyanis nem aláírásgyűjtő helyek, márpedig ez is annak minősülne.

Tehát ha egy jelölt csak addig jelölt, amíg bejelentkezik az ajánlóívekért, majd utána egy szalmaszálat sem tesz keresztbe azért, hogy bárki megtalálja őt, akkor erőnek erejével nem is tudja senki rátukmálni az ajánlását. Hacsak nem tudja, hogy kiről is van szó, és hol találja meg. Vagy ha a jelölt nem tudja, hogyan találjon 500 embert magának.

No de hol lehet megtalálni valakit ideális esetben több mint 66 ezer választópolgár között, ha hozzá köthető Facebook-oldalt nem fedeztünk fel? (Azért írom, hogy ideális esetben, mert egy jelöltnek nem kell feltétlenül helyben laknia, egy Zala vagy akár egy Szabolcs megyei Magyar Péter is kitalálhatja, hogy ő Vasban akar képviselő lenni, ahogyan például a ferencvárosi kutyapárti alpolgármester, Döme Zsuzsa is Borsodban indul.) Én mindenesetre abból indultam ki, hogy az én rejtélyes Magyarom ebben a vasi körzetben él, különben miért ne ott indult volna el, ahol lakik.

Telefonkönyvek sajnos már nincsenek, hát megpróbálkoztam a Telekom online tudakozójával, ami a „Magyar Péter” keresésre azt írta, hogy 223 találat van, de „adatvédelmi okokból csak 50 találat jeleníthető meg”, és egyben azt tanácsolta: „pontosabb találatokhoz kérjük, adj meg további keresési feltételeket”. Hát persze. Hetvenhét település van a választókerületben abc-sorrendben Acsádtól Zsédenyig, hol keressem?

Logikusan a nagyobb helyek felől kezdtem a szűrést, de amikor sárvári, kőszegi, celldömölki stb. szűréseket állítottam be, ugyanazt az eredményt kaptam: „Összes találat: 0 db. A keresés nem hozott eredményt, vagy az előfizető adatai titkosak.”

Természetesen ennyi nehézség sem szegte kedvemet. Egyrészt mozgósítottam – sajnos csekély számú – térségbeli kapcsolatomat, másrészt a helyi közéleti portálokat is megkerestem. Bár van olyan celldömölki ismerősöm, akinek több Magyar vezetéknevű ismerőse is van, egyikük sem Péter.

Találtam két, a települések irányítószáma alapján elnevezett helyi közéleti oldalt, a 9500.hu-t (Celldömölk) és a 9600 elnevezésű Facebook-oldalt (Sárvár). „Sajnos mi sem tudunk róla semmit” – írták az egyik helyről. „Semmit nem tudunk róla. Ha tudok valamit, jelzem” – felelték a másikról (ha van ilyen portál Kőszegen is, bocsánat a bénaságomért, hogy nem találtam meg). A Nyugat.hu-n szintén csak annyit írtak, hogy indulna a vasi 2-es körzetben egy Magyar Péter, akiről „egyelőre semmit sem tudunk”.

Ezek után úgy tűnhetett, egyetlen nagy médiahekk az egész. Egészen ma, március 6-a, péntek estig. Amikor ugyanis az első között rajtoló Magyar Péter II. hirtelen felbukkant a választási irodánál, és leadta az aláírásoktól hemzsegő ajánlóíveit. A Nemzeti Választási Iroda 18 órakor frissített adataiban ugyanis már „bejelentve” státuszban szerepelt.

Nincs más hátra, jöjjön a kollektíva ereje! Bárki, aki él és mozog, ha ismer olyan Magyar Pétert, akiről biztosan tudja, hogy ő az a bizonyos Magyar Péter, aki egyéni jelöltként indulna az észak-vasi körzetben, az írja meg nekem – természetesen valamilyen elérhetőségével együtt. Vagy szóljon neki, hogy írjon nekem! „Egyáltalán, mindenki jelentkezzék, és mondja el, mit gondol. Így nem lehet élni.”

Az már csak hab a demokrácia ünnepének tortáján, vagy talán inkább koktélcseresznye a habon, hogy az ajánlások utolsó napjára nemcsak Magyar Péternek, hanem Tisza Péternek is bejött az élet. A Somogy megyei 1-es számú, kaposvári székhelyű választókerületben induló, mondjuk úgy, izgalmas nevű férfi ugyanis szintén összegyűjtötte az aláírásokat, és független jelöltként már nyilvántartásba is vették, igaz, még nem jogerősen. Ez a körzet egyébként eddig jellemzően fideszes képviselőt küldött a parlamentbe, de a 2024-es EP-választáson a Fidesz az országos átlagánál gyengébben szerepelt itt, a Tisza viszont jóval erősebben – vagyis a parlamenti választáson minden olyan jelölt jól jöhet a kormánypártoknak, aki valami zavart okozhat a választókban (a vasi körzetben két éve is felülteljesített a Fidesz).



