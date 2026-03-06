Összevesztek a tökéletes rétes receptjén, késelés lett a vége

A Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítását indítványozta annak a férfinak az ügyében, aki késsel vágta meg egy másik férfi nyakát.

Az ügyészség közleménye szerint a két férfi régóta ismerte egymást és „gyakran kerültek összetűzésbe”. 2022. augusztus 6-án is, amikor egy borozóban ittak, majd összevesztek a rétes tökéletes elkészítésének receptjén.

A közlemény szerint a sértett megfenyegette a vádlottat, hogy az épület előtt megvárja és megveri. A későbbi vádlott hazament, majd visszatért egy késsel és megvágta a sértett nyakát. A férfin életmentő műtétet hajtottak végre.

A Győri Törvényszék a vádlottat emberölés kísérlete miatt 3 év börtönbüntetésre, 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, és kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért fellebbezett, a vádlott és védője tudomásul vették. A Győri Ítélőtábla a szabadságvesztést 7 évre, a közügyektől eltiltást 5 évre súlyosította.