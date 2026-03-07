Banki ügyintézőnek adta ki magát egy szigetszentmiklósi férfi, 3 millió forintot csalt ki

A szigetszentmiklósi rendőrök őrizetbe vettek egy férfit, aki banki ügyintézőnek adta ki magát és több millió forintot csalt ki áldozatától, számolt be a rendőrség a honlapján.

Március 2-án délután hívott fel egy ismeretlen nő egy szigetszentmiklósi férfit, és banki ügyintézőként mutatkozott be. Arra hivatkozott, hogy gyanús pénzmozgásokat lát a hívott fél számláján, minél gyorsabban be kellene lépnie a netbankjába.

Ahogy a sértett bejelentkezett, „átirányította” őt a férfi saját bankjának „ügyintézőjéhez”. Ő arra kérte, hogy egyeztessenek minden bankkártyaadatot, beleértve a kártyaszámot, a lejárati dátumot, sőt még a CVC-kódot, valamint a vásárlási és a készpénzfelvételi limitet is. A férfi bedőlt a trükknek, és eleget tett a kérésnek. Kis idő elteltével a csalók már vásároltak is a kártyával, és közel 3 millió forintot vettek le a számláról. Többször vettek fel pénzt ATM-ből, valamint egy budapesti áruházban kétszer is vásároltak.

Amikor a rendőrök megkeresték a fővárosi üzlet vezetőjét, kiderült, hogy még az eladóknak is gyanús volt a vásárló, aki a tranzakciókat végrehajtotta.

Március 3-án az üzletvezető hívta is az egyenruhásokat, hogy a férfi megint a boltban van. A budapesti zsaruk azonnal a helyszínre siettek, és elfogták a 32 éves M. Eriket, majd átadták őt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság járőreinek.

A rendőrök a csalótól több mint másfél millió forintot, két telefont, valamint ruhadarabokat foglaltak le.

M. Erik ellen a nyomozók csalás miatt indítottak büntetőeljárást. Gyanúsított kihallgatására már őrizetbe vétele mellett került sor. A bíróság bűnügyi felügyeletét rendelte el.