Tűzgömb húzott el Magyarország fölött

Hosszan izzó tűzgömb suhant át Magyarország fölött péntek este kilenc után – írta meg az Időkép, aminek több webkamerája is észlelte a jelenséget. A meteor az ország keleti része fölött ragyogott fel, és csaknem 11 másodpercen át volt megfigyelhető, mielőtt végleg kialudt.

A Wikipédia szerint a tűzgömb olyan meteor, melynek fényessége eléri vagy meghaladja a -5 magnitúdót, vagyis a Vénusz fényességét. A tűzgömb kialakulásához többnyire 1 cm vagy annál nagyobb méretű szilárd anyag szükséges. Azok a meteorok, amik később felizzanak a légkörben és ezáltal láthatóvá válnak, többnyire szuperszonikus sebességgel érik el a légkört. Szintén érdekesség, hogy a tűzgömb meteorja inkább kisbolygóból származik, mint üstökösből.