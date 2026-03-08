A norvég rendőrség szerint terrortámadás lehetett az amerikai nagykövetségnél történt robbanás

„Az egyik hipotézis szerint terrorcselekményről van szó, de még nem vagyunk teljesen biztosak ebben” – mondta Frode Larsen, a norvég rendőrség egyik vezető nyomozója az oslói amerikai nagykövetségnél történt robbanásról. Hozzátette, egyelőre nyitottak más megfejtésekre.

Rendőrautók a követség előtt vasárnap hajnalban Fotó: JAVAD PARSA/AFP

A vasárnap hajnalban történt robbanásban senki nem sérült meg, a norvég hatóságok kapcsolatban állnak az amerikai diplomatákkal. A robbanás az épület nyilvános bejáratánál történt, a rendőrség átkutatta a város központjától 7 kilométerre található nagykövetség környékét. (BBC)