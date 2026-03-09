Hadházy szerint Völner Pál lányából is konzul lett

„Völner Eszter a bécsi követség egyik diplomatája, konzulként és attaséként szerepel a követség honlapján" - írja Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, és valóban, a követség munkatársainak listáján szerepel is Völner Eszter neve.

Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkáraként szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén még 2020. november 16-án.
Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Mint írja, Völner Pál volt fideszes államtitkár lánya „[ö]néletrajza szerint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem klasszikus ének szakán diplomázott, ezzel párhuzamosan végezte levelezőként a Széchenyi István Egyetem turizmus-vendéglátás szakát”.

Völner Eszter a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként már 2016. szeptemberében elindult, hogy erősítse a világ más részein élő magyarság identitástudatát, ahogy arról ebben a videóban is beszámolt:

Hadházy a minap mutatta be azt is, hogy a Fidesz alelnökének, Németh Szilárdnak az énektanár végzettségű lánya pedig Malajzia fővárosában, Kuala Lumpurban lett konzul.

