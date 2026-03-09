Kigyulladt a glasgow-i központi pályaudvar egyik épülete, és részben összeomlott a tűz miatt

Hatalmas tűz pusztított vasárnap a Glasgow-i központ pályaudvar egyik épületében, a BBC azt írja, az épület részben össze is omlott. A tűz vasárnap délután keletkezett egy Union Street-i e-cigaretta boltban, néhány órával később pedig átterjedtek a lángok a viktoriánus épületre is. Sérültekről nem érkezett jelentés.

Fotó: ANDY BUCHANAN/AFP

Skócia legforgalmasabb pályaudvarán minden vonatjáratot töröltek. A National Rail szerint egyelőre nem tudják megmondani, mikor nyílik meg újra az állomás.

Fotó: ANDY BUCHANAN/AFP

A tűzoltóság arra kért mindenkit, kerüljék el a környéket, mert a tűzoltók még most, fél nappal később is dolgoznak a helyszínen. Egyelőre a károk mértékét sem tudták megmondani. Az épületben több üzlet is működött, a BBC azt írja, a legtöbb porig égett. (BBC)