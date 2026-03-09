Robbanás Liege egyik zsinagógája előtt

Robbanás történt hétfőre virradóan a belgiumi Liege egyik zsinagógája előtt – írja az MTI. A rendőrésg közlése szerint személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett.

A belga rendőrség tájékoztatása szerint a robbanás nem sokkal hajnali 4 óra előtt történt, a robbanás miatt a szemközti épületek ablakai betörtek. A kerület egy részét lezárták, a hatóságok egy több utcára kiterjedő biztonsági övezetet alakítottak ki.

A hatóságok szerint a robbanás gyújtogatás eredménye volt. A polgármester és a városi tanács elítélte a „rendkívül erőszakos antiszemita cselekményt”, ami ellentétes Liege mások iránt érzett tiszteletének hagyományával. „Nem engedhetjük meg, hogy külföldi konfliktusok terjedjen át a városunkra” – mondta Willy Demeyer, Liege polgármestere hétfő reggel.