Szexuális zaklatással vádolják, lemondott az osztrák közmédia vezérigazgatója

Azonnali hatállyal lemond tisztségéről Roland Weissmann, az osztrák közszolgálati műsorszolgáltató (ORF) főigazgatója. Weissmannt a napokban az ORF egy női alkalmazottja szexuális zaklatással vádolta meg.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Bár Weissman tagadja a vádakat, de lemondott tisztségéről. „Nem helyénvalónak és túlzónak” minősítette, hogy „a tisztázatlan vádakat a média terjeszteni kezdte”, emiatt jogi lépéseket tenne.

Az ORF főigazgatói tisztségét ideiglenesen Ingrid Thurnher veszi át. Az osztrák közszolgálati média élére 2027. január 1-jétől új vezetőt választanak, ez a terv továbbra is változatlan - közölte az alapítványi tanács. A pályázatot május 1-je után fogják kiírni. Eddig Weissmannt tartották a legesélyesebb jelöltnek. (MTI)