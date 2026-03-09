Thürmeréknek sem lett meg az országos lista, így mindössze öt pártlista között választhatunk április 12-én

A rendszerváltás óta nem volt még példa arra, hogy ilyen kevés pártlista közül lehessen választani: az idén mindössze öt párt tud országos listát állítani az országgyűlési választáson. Ez a szám hétfőn lett végleges, amikor kiderült, hogy a Szolidaritás-Munkáspárt pártszövetségnek sincs meg a listaállításhoz szükséges 71 jelölt, mivel több jelöltjükről kiderült, hogy nem tudott ötszáz érvényes ajánlást leadni.

Vagyis most már végleges, hogy április 12-én öt pártlista közül választhatunk, ezek a szavazólapon pedig az alábbi sorrendben szerepelnek majd:

  1. Magyar Kétfarkú Kutya Párt
  2. Tisza Párt
  3. Mi Hazánk Mozgalom
  4. Demokratikus Koalíció
  5. Fidesz–KDNP

