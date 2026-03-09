Tizenhat év után nyert a Fidesz Kazincbarcikán

Senki sem számított arra, ami a vasárnapi kazincbarcikai időközi választáson történt a 7-es választókörzetben: a fideszes Kaló Attila a szavaztok 43,21 százalékával nyert.

A második helyen a független Sütő Ágnes végzett 36,34 százalékkal, a harmadik a Városvédő Egyesület jelöltje, Séllyei Erzsébet lett (20,46 százalék).

A városban megmaradt a biztos többsége az MSZP-DK-Momentum-Párbeszéd alkotta koalíciónak (7 fő), a Fidesz felzárkózott a városvédők mellé (2-2 fő).

A várost 20 éve vezeti az MSZP-s Szitka Péter és a baloldal. Kisebb meglepetésre Szitka támogatottja, Sütő Ágnes nem a baloldali pártok színeiben, hanem függetlenként indult. A hivatalos magyarázat szerint azért, mert nem párttag. A kazincbarcikai politikai helyzettel ebben a cikkben foglalkoztunk.

2024-ben ebben a választókerületben az időközben elhunyt Pásztor Gábor a baloldali összefogás jelöltjeként 566 szavazatot kapott, Sütő most ennek kevesebb, mint a felét (238 szavazat).

Kaló nagyságrendilg annyi szavazatot kapott, mint közel két éve, kicsit növelni is tudta táborát, 265-ről 283-ra.

A városvédők jelöltje rosszabbul szerepelt 2024-hez képest (206 szavazat akkor, 134 most).

A Tiszának a többi időközi választáshoz hasonlóan most sem volt jelöltje. Orbán Viktor miniszterelnököt ez nem zavarta, Facebook-oldalán a Tisza fölött hirdetett győzelmet.

A részvétel 23,3 százalékos volt.