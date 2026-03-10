A fideszes Tállai András ledobta az idei kampány eddigi legrombolóbb atombombáját

Bertold Brecht feltette az életművét a színház megújítására, aztán sikerült neki, ahogy sikerült. A fideszes Tállai András viszont parlamenti képviselősködés mellett, NAV-elnök és pénzügyminisztériumi államtitkároskodás után, megcsinálta sokkal jobban, csak úgy mellékesen.

A nemzet Vágási Ferijével, a színházigazgatóskodó Nemcsák Károllyal adott elő egy kis szkeccset. „Kimaradt jelenet az „Indul a bakterházból”, melynek alapját csincsei igaz történetek szolgálják! A Patás szerepében Nemcsák Károly barátom, Szabó baktert pedig jómagam alakítom” – írta a Facebook-oldalán megosztott videóhoz.

A nem egészen tízperces, természetesen Magyar Péterre kifuttatott előadás egyik legzavarbaejtőbb része egyébként az, hogy Tállai államtitkár nemcsak Brecht színházmegújítását veri kenterbe kisujjból, hanem a szerepét szétripacskodó Nemcsák Károlyt is lejátssza a színpadról.

Tállai András egyébként a borsodi 7-es számú egyéni választókerület fideszes képviselőjelöltje lesz idén is, tiszás ellenfele pedig valóban a színpadról érkezik: Csézy Erzsébet a Szívverés című dalával megnyerte az 2008-as Eurovíziós Dalfesztivál hazai döntőjét, majd a belgrádi versenyen a 19. helyen végzett (így nem került be a döntőbe). Ugyanabban az évben a VIVA Comet díjátadón elnyerte a legjobb női előadónak járó díjat.